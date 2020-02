I club Zonta di Saluzzo, Alba e Cuneo consegnano il premio Amelia Earhart 2020 a tre donne musiciste

Venerdì 28 febbraio alle ore 18 ad Alba durante la serata Interclub Zonta, i club di Saluzzo, Cuneo e Alba consegneranno il premio Amelia Earhart 2020, destinato quest'anno a tre donne che operano nel mondo della musica.



La location scelta per l'evento sarà la Libera Accademia d'arte Novalia, in via San Paolo 8/A.



Saranno premiate:Maria Paola Viano, contrabbassista per il club di Saluzzo, Simona Colonna, violoncellista per Zonta Club Alba e Luisa Miroglio, violoncellista per il club di Cuneo.