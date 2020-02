Il comune di Bosia ricorda Michele Ferrero, messa con dipendenti e pensionati del colosso dolciario albese

Sabato 22 febbraio alle ore 16, Bosia ricorderà il Signor Michele Ferrero con una Santa Messa anniversaria a suffragio fatta celebrare dall’Amministrazione Comunale, insieme a dipendenti, pensionati e anziani Ferrero. Bosia aveva intitolato a Michele Ferrero il Piazzale della fermata del pullman, dove i bosiesi partivano per andare a lavorare ad Alba nella fabbrica del cioccolato ed a fine turno facevano ritorno nelle loro famiglie senza abbandonare il loro paese.



Il sindaco Ettore Secco ricorda che il luogo più significativo da dedicare al signor Michele Ferrero non poteva essere altri che la fermata del pullman, perché i pullman grazie al suo grande intuito furono la naturale soluzione alle esigenze della fabbrica ed a quelle degli operai-contadini.



Questo consentiva loro di continuare a coltivare quei campi che altrimenti sarebbero caduti in abbandono, preservando quelle colline dell’Alta Langa oggi a noi tanto care.