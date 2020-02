"L'orto da zero" : il libro sarà presentato presso Il Comizio Agrario di Mondovì

Il Comizio Agrario di Mondovì, in collaborazione con la Compagnia del giardino organizza la presentazione del libro "L'orto da zero" con la presenza dell'autore, Simone Siviero che dialogherà con i presenti. L’evento si terrà sabato 22 febbraio alle ore 17 presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero n. 45 in Mondovì.

Al termine una tisana calda offerta dall'Erboristeria Monte Regale della dott.ssa Marzia Milano che ne presenterà brevemente le proprietà.

Il testo è una introduzione all’orticoltura naturale per principianti di buona volontà.

«Bisogna imparare a osservare l’ambiente in cui si opera, sapere quali piante e animali vi abitano, come scorre l’acqua sul terreno quando piove e come catturarla», scrive Simone Siviero. «Bisogna conoscere il suolo e sapere che forma dare alle aiuole, e come funzionano le piante che coltiveremo, come si seminano e come crescono. Solo quando avremo imparato a osservare la natura (e anche un po’ noi stessi), allora potremo – sì, finalmente – affondare le mani nella terra… Un libretto per chi non sa da dove cominciare o per chi, come me, di tempo da dedicare all’orto ne ha poco, ma si ostina a seminare».

Il manuale accompagna il lettore e futuro orticoltore a preservare e coltivare la biodiversità, a preparare il terreno, a prodursi il fertilizzante naturale, a come e quando seminare, a come conservare i semi delle proprie verdure, a come fare una buona pacciamatura e così via.

Info: Comizio Agrario, piazza Ellero n.45 Mondovì, tel. 0174.42114 (martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12)