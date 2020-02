Paolo Acchiardi in concerto all'Open Baladin di Cuneo: presenterà il suo album "L'Alchimiste"

Il prossimo 21 febbraio, con inizio alle 21.30, all'Open Baladin concerto live di Paolo Acchiardi, in arte Elia, che presenterà il suo nuovo cd "L'alchimiste".

Trasversale ed eclettico, con questo lavoro, uscito a dicembre scorso, Acchiardi presenta 11 storie che raccontano un percorso personale lungo, fatto di momenti a volte non semplici ma comunque sempre letti in chiave positiva.

Perché, come insegna proprio l'alchimista, la trasformazione è una crescita, un percorso attraverso il quale si deve necessariamente passare per scoprirsi nuovo.

Appuntamento, quindi, al Baladin di piazza Foro Boario il prossimo venerdì 21 febbraio.

Paolo Acchiardi ‘Elia’ (Voce e Chitarra);

Federico Chiavassa- Batteria

Carlo Chirio (Basso)

Paolo Masia (Tastiere)

L'evento rientra tra gli appuntamenti della stagione concertistica organizzata da GLM Music Lab, laboratorio musicale fondato da Renata Mascarello nel gennaio 1999 che promuove la diffusione della cultura musicale attraverso corsi per mamme in gravidanza dal quinto mese (mamma incanta), la prima infanzia (Musica in culla®, Propedeutica musicale e pianoforte a colori), corsi accademici di strumento (Pianoforte, Chitarra classica, Violino, Violoncello, Arpa, Flauto, Contrabbasso, Fisarmonica, Percussioni), laboratori di aural test e theory (ABRSM), musica d’insieme, canto e corsi del Modern Music Laboratory (Chitarra moderna, Basso elettrico, Canto moderno, Batteria, Tastiere).