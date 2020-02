Cervere, la manutenzione "green" tende la mano ai cittadini: "La cura dei terreni privati essenziale rafforza gli interventi pubblici sul verde"

La manutenzione "green", a Cervere, tende la mano ai privati e promuove la collaborazione fra Comune e residenti nel segno della tutela del verde come fattore per la generale messa in sicurezza e salubrità del territorio.

Sono infatti ben 165 gli alberi sui quali la civica amministrazione ha deciso di intervenire con lavori urgenti di potatura e verifica lungo la viabilità comunale sia nel concentrico che in località Grinzano: si tratta di platani, ippocastani, tigli, frassini e aceri, che costituiscono un patrimonio ambientale unico da valorizzare e armonizzare con le esigenze della sicurezza idrogeologica, stradale e pedonale. È proprio in questa ottica che il Sindaco Corrado Marchisio e i tecnici del Municipio rivolgono un appello ai residenti per la cura e la rimozione di detriti o situazioni pericolanti presenti nei terreni di proprietà privata e suscettibili di causare disagi a terzi o danni a parti comuni di patrimonio. Nello specifico, e secondo i casi, gli uffici comunali invitano la cittadinanza, proprietaria di fondi o appezzamenti con particolari caratteristiche, a porre in essere uno o piùi tra i seguenti accorgimenti: manutenzione dei canali di irrigazione e dei fossi di scolo all’interno dei fondi privati, e rimozione degli inerti di ostacolo al normale scorrimento delle acque; smantellamento di tutti i manufatti provvisori realizzati per l’irrigazione dei propri campi, ma rischiosi in caso di eventi temporaleschi; taglio di tutte le piante e alberature essicate, deteriorate o pericolanti, anche in previsione di eventi meteorologici intensi che potrebbero mettere a repentaglio la circolazione dei veicoli e dei pedoni sulle strade laterali.