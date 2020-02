Nel Cebano al via i laboratori scolastici del progetto BREC!

“ #ViasualizzArti”. Un laboratorio di Educazione all’utilizzo del digitale attraverso un’esperienza creativa con l’utilizzo di strumenti artistici e tecnologici. Questo percorso, costituito da quattro incontri in classe più uno conclusivo con i genitori dei partecipanti, è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e alle loro famiglie ed è volto a far riflettere i ragazzi sull’utilizzo che fanno delle nuove tecnologie, sui rischi più diffusi della rete, come ad esempio il cyberbullismo, e sulle opportunità ad esse collegati, promuovendo un pensiero critico. La serata conclusiva prevista per venerdì 13 marzo alle ore 20,30 al Cinema di Garessio , è aperta a tutti i genitori dei ragazzi e sarà un importante momento di condivisione intergenerazionale in cui potersi confrontare sull’argomento.