Il Lions Club Barge, Bagnolo e Cavour dona il "Libro parlato"

Sabato 22 febbraio, alle ore 11, presso la sala “Geymonat” della Biblioteca comunale “Michele Ginotta” di Barge, il Lions Club Barge, Bagnolo e Cavour, coordinato dalla presidente Paola Forneris, porterà a compimento un importante service per la comunità: la dotazione del software dedicato al Libro Parlato Lions, che sarà inizialmente allocato presso la Biblioteca di Barge.

Il service intitolato Libro Parlato Lions ha quarantacinque anni, essendo nato nel 1975 per iniziativa del Lions Club Verbania. Il suo scopo è quello di mettere a disposizione di persone cieche, ipovedenti, ospedalizzate, dislessiche o impossibilitate al movimento una banca dati di 10.000 titoli, in italiano e in lingua straniera, di letteratura, saggistica, poesia, e letteratura per bambini e ragazzi. Gli audiolibri possono essere presi in prestito sia su formato mp3 o mp4 oppure scaricati mediante download. Il progetto Libro Parlato Lions mette anche a disposizione degli utenti la possibilità di richiedere, per mail, la lettura di un libro utile per i propri interessi oltre che la possibilità di prestare la propria voce per la lettura di volumi richiesti dal pubblico on line (www.libroparlatolions.it).

Il momento ufficiale della firma del protocollo di intesa, tra Lions Club Barge, Bagnolo e Cavour e il Presidente dell’associazione Onlus “Amici del libro parlato per i ciechi d’Italia “Robert Hollman” del Lions club Verbania, Giulio Gasparini, si terrà sabato 22 febbraio, alle 11 del mattino, presso la biblioteca “Ginotta” di Barge.

Presenzieranno alla firma della convenzione, oltre alla Presidente del Lions Club Barge, Bagnolo e Cavour e al Presidente dell’Associazione Libro Parlato Onlus di Verbania, anche il Governatore del Distretto Lions 108ia3 Erminio Ribet, l’officer distrettuale Libro Parlato Luca Mellano, la Presidente della Biblioteca comunale “Ginotta” Gabriela Lucero e, in rappresentanza del Comune di Barge, la sindaca Piera Comba.

L’ingresso è libero: tutti sono invitati a quest’appuntamento per conoscere le potenzialità di questo service culturale.