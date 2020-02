Nicolò Musso riconfermato presidente della Cri di Limone Piemonte, record di votanti

Domenica 16 febbraio si sono tenute a Limone Piemonte le elezioni per il rinnovo delle cariche in Croce Rossa. Confermato Nicolò Musso come presidente eletto con 25 preferenze (erano state 12 nel 2016). Grande affluenza con 45 votanti, 27 voti totali e 2 schede bianche. Si tratta del maggior numero di votanti nella storia del comitato.

Tre neo eletti nel consiglio del direttivo: Noemi Ambrosio che ha ottenuto 11 preferenze, Rosaria Cavarero (9 preferenze) e il giovane Nicholas Tosello (8 preferenze). Riconfermato con 4 preferenze Giovanni Marro.