Ancora grandi successi per la Cuneoginnastica

Sabato 8 febbraio a Candelo si è svolta la prima prova del Campionato individuale Silver LC di ginnastica ritmica organizzato dalla Federazione Ginnastica D’Italia.

Le giovani Alice Rosso e Noemi Putortì sono scese in pedana per la Cuneoginnastica nella categoria A3. Alla loro prima esperienza da individualiste le giovanissime si sono ben comportate: Alice conquista un buon quarto posto mentre la compagna Noemi si aggiudica l’ottava posizione a causa di un errore al cerchio. Nella categoria A4 è Arianna Not a conquistare l’undicesima piazza su oltre 35 ginnaste in gara.

Il giorno successivo, domenica 9 febbraio, a Chivasso, si è tenuta la prima prova del campionato individuale Silver LC rivolto alle ginnaste più esperte (ginnaste nate prima del 2007). Nella categoria J1 Irene Ciarlo dopo un’ottima esecuzione al cerchio, commette qualche fallo all’esercizio clavette e scivola in settima posizione.

Nella categoria J2 a scendere in pedana per la Cuneoginnastica è Emma Gigliotti che con due buone esecuzioni, alla palla e al cerchio, conquista il quarto posto a pochi centesimi dalla terza. Carolina Lovera, Alice Caudana, Noemi Enrici J3, conquistano rispettivamente il secondo, sesto e l’undicesimo posto. Francesca Bertaina vince la categoria S1, categoria di alto livello, seguita dalle compagne Chiara Garello (7^ posizione a soli 0.50 dalla prima), Sara Roasio (11^) e Sara Adinolfi (12^). Infine a chiudere la giornata di gara Giulia Germini convince la giuria che la premia con la medaglia d’oro grazie a due esecuzioni precise e senza falli al cerchio e alle clavette.

Sul secondo gradino sale Noemi Ciarlo seguita in 10^posizione da Sofia Leone. La seconda prova che determinerà le campionesse regionali di questo campionato si terrà a Cuneo il 29 marzo 2020 e sarà proprio la Cuneoginnastica ad organizzarla nel consueto appuntamento annuale al Pala Ubi Banca.