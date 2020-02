Ceva: "Quando aprirà il centro di valorizzazione dei cereali e dei legumi?"

Targatocn.it anticipò la notizia in data 14 giugno 2018, con un ulteriore aggiornamento risalente al 4 luglio del medesimo anno. Ora, a Ceva, si torna a parlare del centro di valorizzazione dei cereali e dei legumi dell'Alta Langa e del Cebano, progetto che attualmente risulta avviato, ma non concluso, presso lo stabile ex Ilsa.



A riaccendere i riflettori sulla questione è Andrea Ferro, consigliere comunale di minoranza, che ha depositato in municipio nelle scorse ore un'interrogazione in merito al sindaco, Vincenzo Bezzone, che curò nel dettaglio la nascita e lo sviluppo di tale iniziativa, in quanto, all'epoca, rivestiva il ruolo di assessore all'Agricoltura all'interno della Giunta Vizio.



Oltre a domandare la possibilità di visionare "un quadro delle spese e dei relativi finanziamenti ottenuti finora ed eventualmente dei lavori ancora da svolgere e finanziare", Ferro pone una serie di quesiti, ai quali verrà data risposta in occasione del prossimo Consiglio comunale. "Quando verranno conclusi i lavori e quando è prevista l'apertura? A chi verrà affidata la gestione? È già stata firmata una convenzione? Vi sono previsioni di utilizzo dello stesso centro, in ordine di giornate/ore lavorate all'anno?".



L'ultima, duplice, domanda riguarda il CFP Cebano-Monregalese: il consigliere chiede se, in merito alla sede prescelta, possano risultare problemi a causa della vicinanza dei laboratori della scuola e se lo stesso CFP abbia intenzione, in futuro, di espandersi all'interno del fabbricato in questione.