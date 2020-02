Cuneo, manutenzione inadeguate delle strisce pedonali nel quartiere Donatello: la segnalazione di un lettore

le chiedo un po' di spazio sul suo giornale per rappresentarle lo stato di inadeguata manutenzione in cui versano le strisce pedonali in Cuneo alta, quartiere Donatello, su via Bongiovanni, ma pure sulla via Einaudi, davanti all'Inail. Eppure il tempo secco di questi ultimi due mesi avrebbe consentito la tracciatura sul sedime stradale.