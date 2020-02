Monetine addio, ad Alba i parcheggi blu si pagheranno anche con bancomat e carte

Monetine addio, a partire da aprile la sosta nei parcheggi a pagamento della capitale delle Langhe si potrà pagare anche tramite bancomat e carte di credito.



La novità è contenuta nell’accordo che l’assessore comunale alla Polizia Municipale Marco Marcarino ha da poco stretto con la concessionaria del servizio Parcheggi Italia.



Entro quella scadenza la società che da anni ha in gestione gli oltre 1.300 stalli a pagamento (1160 nel centro storico e oltre 200 in periferia) presenti lungo le strade del territorio comunale o nei parking di piazza Trento e Trieste (Stazione Ffss) e piazza San Paolo provvederà infatti alla sostituzione di tutti i parcometri con nuovi dispositivi digitali, abilitati anche all’utilizzo delle carte di pagamento, così come già possibile in numerose altre realtà urbane italiane e non.



"Una miglioria che da tempo veniva richiesta dagli utenti e che sollecitata anche dai commercianti – spiega l’assessore Marcarino –, nell’ottica di possibili iniziative di promozione volte a incentivare gli acquisti nei centri commerciali naturali della città".



In questa direzione vanno anche, sempre parlando di sosta a pagamento, le modifiche che contestualmente verranno introdotte nelle zone di corso Italia e degli spazi di superficie di piazza San Paolo.



Nel primo caso Comune e concessionaria hanno concordato di porre un limite massimo alla sosta, che non potrà superare le due ore, così da agevolare una maggiore rotazione degli utenti. "Si tratta di una sperimentazione che potremmo estendere anche ad altre aree che abbiano una simile vocazione commerciale".



Verrà invece raddoppiato il tempo massimo della sosta nei posti di superficie di piazza San Paolo, ora limitato a mezz’ora. "Davvero troppo poco – conclude l’assessore – perché possano essere utilizzati efficacemente".