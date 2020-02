Bra: sono aperte le iscrizioni al Centro d’incontro

Hai più di 55 anni anni e hai voglia di divertirti giocando a carte, a biliardo o a bocce? Oppure ti interessa partecipare a corsi di formazione o gite. Oppure ancora hai solo voglia di trascorrere il tempo libero in compagnia? In tutti i casi il Centro di incontro comunale di Bra fa al caso tuo.

Proprio in questi giorni si sono aperte le iscrizioni per il 2020 alla struttura di via Montegrappa, che da quest’anno presenta importanti novità: innanzitutto, ora potranno iscriversi al Centro di incontro braidese non solo i residenti sotto la Zizzola o i cittadini dei comuni limitrofi, ma tutti gli over 55 indipendentemente dalla loro città di residenza. Per tutti , inoltre, verrà applicata una tariffa annuale unica di 23 euro (fino allo scorso anno la quota per i non residenti a Bra era maggiorata del 50%). Misure pensate per rendere ancor più agevole la partecipazione alla vita del centro.

D’altro canto la struttura di via Montegrappa presenta un’offerta di attività ricreative quanto mai variegata: si va dai giochi (bocce, carte o biliardo) agli incontri culturali in collaborazione con l’Unitre, dai corsi di ginnastica settimanali alle gite (almeno quattro all’anno), e poi ancora momenti conviviali, appuntamenti a tavola e serate danzanti (tutte le domeniche). Il comune denominatore è sempre il divertimento, ma con un occhio di riguardo anche alla funzione sociale svolta dal Centro di incontro. Così, ad esempio, tre volte a settimana vengono organizzate attività dirette alle persone sole.

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo che può essere recuperato presso il Centro di incontro o scaricato dal sito internet del Comune ( sezione Servizi alla persona ) . Quindi si dovrà provvedere al pagamento della quota di iscrizione annuale presso una qualsiasi filiale della Cassa di Risparmio di Bra (gruppo Bper) versando l’importo dovuto sul conto di “Tesoreria comunale di Bra” (c/c n. 10801357), oppure utilizzando un bollettino postale intestato al “Comune di Bra Servizio Tesoreria”, oppure ancora procedere al pagamento mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie del Comune IBAN IT 88 Y060 9546 0400 0001 0801 357. Quindi, il modulo di iscrizione e la ricevuta del pagamento effettuato dovranno essere presentati alla struttura di via Montegrappa.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Centro di incontro al numero 0172-243119.