Centro culturale islamico di Cuneo: una leggerezza che vale 13mila euro

È una leggerezza che vale 13mila euro, quella rilevata presso il Centro culturale islamico di corso Gramsci a Cuneo, dove venerdì 14 febbraio è stata accolta all’interno del locale, una bara per un ultimo saluto da parte di amici e parenti di un uomo venuto a mancare qualche giorno prima a Busca e che poi avrebbe dovuto proseguire il suo viaggio nella città di Alessandria, dove poi e stato tumulato.

Una leggerezza che va contro alle norme vigenti ed è per questo che il titolare dell’agenzia funebre che è di Torino ma esegue spesso servizi in Granda, visto che è specializzato nelle sepolture di persone di religione islamica, è stato sanzionato.

Una leggerezza che - a sentire i residenti di corso Gramsci - sarebbe già stata fatta altre volte.

Sono state compiute tre violazioni amministrative rispetto al regolamento in materia di attività funebre come dispone la legge regionale 15 del 2011, nonché il regolamento di polizia mortuaria numero 285 / 90, per un totale, come detto prima, di 13mila euro.

I verbali saranno recapitati nelle prossime ore.