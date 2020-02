Ciak, si… parla! Al via la nuova iniziativa dell’Associazione Culturale Albedo di Bra

Ogni serata è gratuita e offre la possibilità di iscriversi all’Associazione Albedo, per sostenere una preziosa attività di volontariato, votata alla diffusione della cultura a 360 gradi. La formula prevede una discussione aperta al dibattito e all’approfondimento, subordinata alla visione del film, che di volta in volta sarà proposto. Il primo atto dell’iniziativa è proprio quello di assistere alla proiezione della pellicola, che ognuno potrà liberamente godere ai multisala Impero o Vittoria di Bra nei giorni che precedono l’appuntamento.

Si comincia giovedì 27 febbraio con “Gli anni più belli” per la regia di Gabriele Muccino. Un film emozionante, che attraversa quarant’anni della storia di tre amici. Più un’amica. Che entra ed esce dalle loro vite. Loro sono Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria. Lei è Micaela Ramazzotti. E poi c’è l’esordiente Emma Marrone la moglie, nella finzione, di Santamaria. Sullo sfondo, il crollo del Muro di Berlino, Mani pulite, la discesa in campo di Berlusconi, le Torri gemelle ed un bagno nella fontana di Trevi per festeggiare il centenario di Federico Fellini. Il nostro come eravamo...