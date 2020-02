Confindustria Cuneo e l'export in Cina nei mesi del Coronavirus: "Mercato che vale 130milioni, serve fare chiarezza"

Su una cosa Confindustria Cuneo sembra non avere dubbi: l'emergenza Coronavirus e i suoi strascichi a livello commerciale rischiano di farsi sentire nella nostra provincia più che in altre parti d'Italia, data l'importanza maggiore che ricopre l'export verso la Cina.

E nonostante le notizie odierne diano - per la prima volta dallo scorso dicembre - il numero dei guariti in aumento rispetto a quello dei malati, Confindustria Cuneo ha deciso di incontrare i propri associati per informarli rispetto ad alcune problematiche legate alla diffusione del virus, e agli eventuali impatti sull'attività delle imprese.

Dopo l'introduzione della Cirio - che ha ringraziato i relatori e sottolineato come "l'associazione punti a ottenere la piena operatività delle imprese, assicurando loro la massima collaborazione e agendo in contatto costante con la task force messa in campo a livello nazionale" - il dottor Bartolomeo Griglio dell'assessorato alla Sanità della Regione Piemonte ha illustrato gli aspetti più rilevanti del "Covid-19", sottolineando come al 17 febbraio si contassero 71.333 casi e 1775 decessi a livello mondiale, soltanto tre casi importati in Italia e nessun caso segnalato in Piemonte.