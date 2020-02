Il mondo del volontariato e della politica ricorda Giorgio Groppo: "Un esempio di dedizione civile che resterà vivo per tutti noi"

Grande il cordoglio per la scomparsa di Giorgio Groppo, figura di riferimento a livello provinciale, regionale e nazionale del mondo del volontariato.

Sono tanti i messaggi di stima che stanno arrivando sulla sua figura e sul suo operato.

"A.I.D.O. ed il mondo del volontariato della provincia "Granda" e non solo perde una figura che ha tanto lavorato per il sociale ed in particolare per il dono", dice il Segretario Nazionale e Presidente la Sezione Provinciale A.I.D.O. di Cuneo Gianfranco Vergnano che prosegue: "Tante le iniziative concretizzate con Groppo non ultimo un protocollo d'intesa regionale A.I.D.O. ed A.V.I.S. siglato a Bra che indubbiamente ha stimolato ed incentivato la generosità legata al mondo della donazione".

Così l'ex governatore del Piemonte e attuale consigliere regionale Sergio Chiamparino: "La scomparsa di Giorgio Groppo lascia un vuoto profondo nel mondo del volontariato e nella comunità piemontese. Ho avuto modo di conoscere e apprezzare, in momenti e in ruoli diversi, le sue doti di umanità e il suo impegno profuso senza risparmio per l’altro e per la comunità: un esempio di dedizione civile che resterà vivo per tutti noi".

Il sindaco di Cuneo e presidente della Provincia Federico Borgna ha affidato il suo pensiero a Facebook: Il mondo del volontariato cuneese oggi perde un uomo importante. A Giorgio Groppo va il nostro grazie sincero per il lavoro di una vita a fianco di chi opera nel mondo del volontariato, delle associazioni e delle Amministrazioni. Un impegno prezioso portato avanti ogni giorno con passione e dedizione".