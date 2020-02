Savigliano dà l'addio alla 34enne Janel, poi le sue ceneri torneranno a Cuba

Domani, giovedì 20 febbraio, Savigliano dà l'ultimo saluto a Yanelis “Janel” Berroa Aguilera, la 34enne morta a fine gennaio al pronto soccorso dell'ospedale S.S. Annunziata di Savigliano per un malore. Amici e colleghi della Trucco Tessile si erano mobilitati in una gara di solidarietà per darle una degna sepoltura a Cuba, suo paese natale.

La mamma Alba Aguilera e la sorella Odaisy Garcia invitano tutti coloro che vorranno unirsi all'ultimo addio alla cara Janel giovedì 20 febbraio alle 11,30 presso le camere mortuarie dell'ospedale S.S. Annunziata di Savigliano: “Un modo per ringraziare tutti per l'aiuto che ci ha reso felici in questo momento così triste per poter portaree le sue ceneri a Cuba”.

Seguirà una messa, giovedì 20 febbraio alle 18, presso la chiesa di Sant’Andrea a Savigliano.