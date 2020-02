“Servizi in costante aumento, ci servono nuove forze”: l’appello della Croce rossa Paesana, alla vigilia del nuovo corso per volontari

“Grazie al tuo aiuto possiamo fare la differenza”.

È con questo motto che la Croce rossa di Paesana lancia l’appello per la ricerca di nuovi volontari, in vista anche del nuovo corso che sta per prendere il via.

La sede di Paesana, che fa parte del Comitato locale di Racconigi, è guidata da Silvana Beitone e Martina Rossa, elette in seguito alle consultazioni per i rinnovi delle cariche sociali che si sono svolte domenica scorsa.

Grazie all’operato dei volontari, la CRI Paesana può garantire una serie di servizi, diversi tra di loro, a beneficio del territorio della Val Po. Nel campo dell’emergenza sanitaria, viene assicurata la presenza di un operatore, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in servizio come autista soccorritore a bordo dell’automedica, che interviene in caso di urgenze nei comuni di Paesana, Crissolo, Oncino, Ostana, Sanfront, Gambasca, Martiniana Po, Rifreddo, Barge e Bagnolo Piemonte. Al contempo, due volontari sono in servizio sul mezzo di soccorso di base, pronti a intervenire su richiesta della centrale operativa di Saluzzo.

La Croce rossa, però, non è fatta soltanto di servizi urgenti.

I volontari, quotidianamente, offrono il loro tempo al servizio di quanti hanno bisogno di recarsi in ospedale per visite mediche, interventi, ricoveri oppure ancore per dimissioni (trasportando i pazienti dalle strutture ospedaliere al domicilio). Viene inoltre garantito il servizio di trasporto dei pazienti in dialisi, l’assistenza a eventi o gare sportive, attività ludiche per bambini o interventi di Protezione civile.

“I servizi sono in costante aumento – dicono dalla CRI Paesana – e quindi, per poter continuare a svolgere tutte le attività che ci vengono richieste, abbiamo bisogno di nuove leve, siano essi giovani, adulti o pensionati.

Avere persone che decidano di dedicare un po’ del loro tempo agli altri è per noi linfa vitale che ci permette di continuare la nostra importante opera sul territorio”.

Per questo, domani (20 febbraio) verrà presentato alla popolazione il nuovo corso per aspiranti volontari, gratuito, organizzato dal Comitato locale della Croce rossa di Racconigi e che si terrà a Barge.

La presentazione è in programma alle ore 20.30 nei locali dell'Alter Hotel, in viale stazione.

Al termine della serata, chi lo desiderasse potrà procedere con l'iscrizione. Le lezioni vere e proprie inizieranno il 3 marzo prossimo.

Per chi volesse già iscriversi, invece, è possibile recarsi nella sede della CRI Paesana – in via Erasca 14 – oppure contattare il numero 0175.987477 o scrivere alla mail cripaesana@libero.it. La Croce rossa Paesana è presente anche sui canali social Facebook e Instagram.

Il corso si comporrà di tre parti: con il primo step si può ottenere l’idoneità per svolgere attività di centralinista; il secondo step abilita invece i volontari al trasporto degli infermi in caso di per visite, dialisi, dimissioni o ricoveri ospedalieri; la terza parte del corso, infine, conferisce la qualifica di barelliere per gli interventi in convenzione con l’emergenza sanitaria.