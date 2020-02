Sarà l'amore per Cuneo il tema dell'Illuminata 2020: si svolgerà dal 10 al 19 luglio

C'è una cartolina gialla in circolazione, che annuncia l'edizione 2020 dell'Illuminata. Si svolgerà a Cuneo dal 10 al 19 luglio.

Dieci giorni di eventi, luci e musica in città, per un evento che da sempre divide ma che, edizione dopo edizione, conferma il suo appeal sulla popolazione.

Quella del 2019 era stata ricchissima di eventi collaterali dedicati alla Luna, per celebrare il 50esimo anniversario dell'allunaggio, il 20 luglio del 1969.

Il tema centrale dell'edizione numero 6 sarà invece l'amore per la città. Il centro storico sarà illuminato con una struttura a forma di cuneo denominata “HEART”, a rappresentare proprio l’amore per Cuneo.

Sabato 11 luglio è in programma la Solenne Processione della Madonna del Carmine. Oltre 80 Confraternite venute da tutt’Italia, dalla Francia e dalla Spagna celebreranno questo importante momento religioso, momento culmine di Cuneo Illuminata.

E' stata riconfermata la presenza della compagnia genovese "Il teatro della tosse" e la collaborazione con l'associazione monregalese Kalatà, specializzata nella realizzazione di eventi culturali.

Il Comune non ha ancora ufficializzato l'evento, annunciato invece da diversi enti, tra cui l'ATL.

E' praticamente certo che l'Illuminata si farà fino alla scadenza del secondo mandato del sindaco Federico Borgna, quindi fino al 2022. L'evento era stato voluto da lui nel 2015, per celebrare la rinascita di via Roma pedonale. E accompagnerà almeno tutto il suo percorso amministrativo e politico in città.

Come l'Oktoberfest, la cui prima edizione risale al 2016. Dal 2022 in avanti, si vedrà!