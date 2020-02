Guida ai prodotti Sony: ecco i settori in cui l’azienda è leader

È uno dei brand più amati a livello globale, e non è un caso: i prodotti Sony coniugano un’altissima qualità tecnologica, innovazione e uno stile elegante, riuscendo ad accontentare davvero ogni tipo di persona. Facciamo un piccolo salto indietro per scoprire le origini di questo colosso dell’elettronica: quella che oggi conosciamo come Sony è nata nel 1946 con il nome di Totsuko. Inizialmente si trattava di una società di apparecchiature elettroniche fondata da due grandi amici, dall’ingegnere Masaru Ibuka e dal fisico Akio Morita. Il nome Sony arriva ufficialmente nel 1958, e da allora la piccola azienda, sfornando un’innovazione dopo l’altra, è diventata uno dei gruppi con il più alto fatturato del mondo. Quotata in borsa sia a Tokio che a New York, oggi il nome Sony è legato sia ai beni di consumo, sia a tutto ciò che ruota intorno all’intrattenimento, come la casa cinematografica Columbia Pictures, la televisiva Sony Pictures Entertainment e l’etichetta discografica Sony Music.





TV e Home Cinema

Fin dalle sue origini Sony ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del settore tv: gli studi e le ricerche dell’azienda, infatti, porteranno il lancio di una serie di prodotti che cambieranno il mercato della televisione. Sono loro a lanciare il primo televisore a transistor, seguito poi dal primo televisore a colori, il lettore di videocassette a colori e il videoregistratore. Oggi le tv Sony sono tra le più amate e acquistate al mondo, grazie a proposte di schermi piatti, schermi al LED, qualità 8K e sistemi audio home cinema che rendono l’esperienza di visione incredibilmente coinvolgente.





Audio

Anche dal punto di vista audio Sony è stata una grande innovatrice: basti pensare che è suo il lancio del mitico Walkman, ma anche l’invenzione del primo stereo portatile e del primo lettore CD, uscito nel 1982, fino ad arrivare ad oggi ai lettori mp3. Ancora meglio se il lettore si accompagna con uno dei tanti modelli di cuffie Sony , davvero eccellenti per il livello di design, tecnologia e rapporto qualità-prezzo. Tra le più vendute il modello MDR-ZX110, un paio di cuffie davvero compatte e leggere eccellenti per la vita di tutti i giorni, ma sono eccellenti anche le 360 Reality Audio, ultima novità pensata per avere un massimo realismo di suono, così realistico che sembra di stare a un live o a una registrazione in studio.





Gaming

Questo è, probabilmente, uno dei settori per cui ad oggi è più conosciuta e amata: per chi ancora non lo sapesse, infatti, Sony è la mamma della console di gioco PlayStation, un’invenzione che ha letteralmente cambiato la vita al settore dell’intrattenimento. In attesa della PlayStation 5, l’ultima nata in casa Sony e in uscita a breve, il top di gamma è la Playstation 4, che rappresenta dal 2013 la console per l’intrattenimento video ludico più valida e performante.





Fotocamere

Negli ultimi anni Sony si è voluta reinventare nuovamente, lanciandosi nel settore fotocamere e rivoluzionando completamente le proposte sul mercato con la linea Sony Alpha, un nuovo sistema di fotocamere reflex digitali e, successivamente, per fotocamere mirrorless. Leggere, con un sistema di sensori stupefacenti e la possibilità, tra le molte opzioni, di registrare video in 4k, le macchine fotografiche Sony oggi sono leader nel mercato fotografico, utilizzate sia dai semplici appassionati che dai professionisti del settore.