Le Fondazioni di Ghisolfi in primo piano su Rai3

Le Fondazioni bancarie di Beppe Ghisolfi in primo piano su Raitre. Il nuovo Manuale di navigazione finanziaria, che sarà presentato domani pomeriggio in prima nazionale a Fossano su invito del Sindaco Dario Tallone (e coordinato dal giornalista cattolico Walter Lamberti), ha esordito sulle frequenze nazionali con un primo piano della copertina Aragno nel corso della trasmissione del mattino Agorà condotta da Serena Bortone.

Con gli studi romani Ghisolfi è intervenuto in collegamento diretto dalla sede della Rai di Torino, sui temi sempre attuali dei contraccolpi della stagnazione economica nazionale sul settore creditizio, sulle possibilità di erogazione e ottenimento dei prestiti e sul deterioramento delle posizioni bancarie pregresse di molte famiglie e imprese a causa della crisi ultradecennale.

Il Banchiere scrittore di origine fossanese ha ribadito, con obiettiva analisi rigorosa ai giornalisti e politici in sala, la necessità di politiche più coordinate fra il superamento dei crediti in sofferenza (causa recessione) e la messa a punto di nuovi strumenti in grado di rilanciare il merito della clientela, perché i due fattori sono collegati intimamente fra di loro.