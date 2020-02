Sistemi di trattamento dell'acqua per aziende: caratteristiche e vantaggi

L'acqua è un bene prezioso e ancora oggi in molte aree per garantire una distribuzione potabile è necessario impiegare determinati sistemi di trattamento.



Questa esigenza è propria soprattutto delle aziende, che hanno la necessità di fornire sempre acqua pulita ai propri dipendenti, ma soprattutto in contesti particolari, in cui si lavora in esterni, in zone in cui non è possibile determinare se l’acqua è pura.

Ad avere bisogno di impianti di trattamento dell'acqua, quindi, possono essere anche enti pubblici quali ospedali, aeroporti, caserme, ma anche istituzioni non governative che si occupano di missioni umanitarie o conseguenti a disastri naturali. Non mancano gli impieghi da parte di strutture ricettive in ambito turistico, ma anche di aziende private che si occupino di ingegneria o di edilizia.

In tutti questi casi, è necessario assicurarsi di affidarsi ad aziende specializzate in depurazione dell’acqua, come per esempio EMWG, che propone impianti in grado di rispondere a qualsiasi necessità.

I vantaggi sono molteplici e vanno dalla possibilità di rendere puri bacini di acque reflue a quella di riutilizzo degli scarti industriali, ottimizzando così la gestione dell'acqua nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute.

Molti kit di depurazione presenti sul sito di Emwg sono compatti e facilmente trasportabili su aerei o navi per arrivare, anche in zone remote dove ci sia necessità di drenare grandi quantità d'acqua in tempi brevi, ad esempio a seguito di inondazioni. Altri sono in grado di rendere potabile l'acqua dei fiumi con una velocità che arriva fino a 50 metri cubi l'ora: in questo caso, i sistemi di filtrazione multipli, trattengono detriti e sabbia in maniera ottimale per impedire che finiscano nel serbatoio.

Alcuni macchinari intervengono sull'acqua con il cosiddetto metodo di osmosi inversa. Il procedimento prevede svariati passaggi ad alte pressioni, attraverso filtri di diverse dimensioni, al fine di trattenere tutte le particelle superflue. Innanzitutto, l'acqua da depurare viene trattata con sostanze antibatteriche e ossidanti a base di cloro (pre-clorinazione), poi viene filtrata usando carboni attivi per disinfettarla opportunamente e si procede con l'applicazione di antiscalant (un additivo) sulle membrane attraverso le quali avverrà l'osmosi inversa.

Un processo molto simile avviene in macchinari atti a desalinizzare l'acqua salmastra, con sistemi di microfiltraggio ulteriori e attraverso l’aggiunta di altre componenti chimiche che contribuiscono a depurare e a disinfettare. Si tratta di impianti più complessi, che sono comunque facilmente trasportabili una volta imballate le varie parti; inoltre, si assemblano con semplicità quando arrivano a destinazione.

Molti sistemi di depurazione hanno anche un altro vantaggio: funzionano a energia solare e, in zone povere del mondo ma calde, sfruttano il naturale irraggiamento giornaliero per rendere l'acqua potabile. Ciò determina la produzione di una buona quantità d’acqua (fin quasi 30 metri cubi al giorno) senza il bisogno di corrente elettrica: per questo il funzionamento di questi sistemi di trattamento è garantito anche nei villaggi più remoti.

Altri impianti sono in grado di autoprodurre cloro, indispensabile per la disinfezione dell'acqua. Si tratta di un metodo innovativo che, con il semplice impiego di acqua e sale e un meccanismo altamente tecnologico, consente l'autonomia stessa del sistema di depurazione. Si può arrivare a produrre fino a 1.000 litri d'acqua ogni ora.

Ovviamente, chiunque si trovi a dover gestire uno qualsiasi di questi impianti deve ricevere una formazione adeguata per poter intervenire sia sulla manutenzione che sul funzionamento stesso del macchinario in questione.

Un'azienda come EMWG si occupa anche di questo aspetto fondamentale e lo fa persino a domicilio, per dare a tutti la possibilità di manovrare adeguatamente gli strumenti che fornisce.