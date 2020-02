Tutti gli appuntamenti di Carnevale nella regione Piemonte

Gli eventi di Carnevale in Piemonte

Il periodo di Carnevale è uno dei più attesi dell’anno. Non solo rappresenta un momento che rimarrà impresso a vita nei ricordi dei più piccoli, ma offre anche un’occasione di grande svago per gli adulti. Se i bimbi sono alla ricerca di un fantastico vestito da faraone, ed i papà sono a casa a giocare con book-of-ra-free.com online soldi veri , non c’è più tempo da perdere. Il gioco online è disponibile tutto l’anno, la sfilata di Carnevale no! E allora armiamoci di stelle filanti, maschere e coriandoli e godiamoci il divertimento offerto dalle tante manifestazioni di Carnevale in giro per il Piemonte.

Eventi e manifestazioni storiche in provincia di Cuneo

Tra le principali manifestazioni carnevalesche più antiche e seguite del Piemonte, c’è sicuramente il Carnevale di Saluzzo.Carri di frutta e carri di cartapesta sfilano per le vie principali per regalare ai partecipanti momenti di puro svago e divertimento . Ma quest’evento non è sintetizzabile soltanto nella sfilata dei carri: durante un mese di festeggiamenti, che iniziano con le cerimonie di investitura del Conte e della Contessa, si susseguono serate danzanti, cenoni ed eventi dedicati ai bambini. Denominato Carnevale delle due Province dal giorno del gemellaggio con la città di Rivoli, il Carnevale di Saluzzo rappresenta il palcoscenico perfetto in cui si sviluppa la storia della Castellana e quella di Ciaferlin, rispettivamente simbolo della signoria e rappresentazione del mondo contadino saluzzese.

Un’altra opportunità per vivere la magia di questo periodo è data dal Carnevale di Mondovì che, anno dopo anno, si riempie di eventi ed occasioni per grandi e piccini. Un lungo periodo di festeggiamenti per questa antichissima manifestazione che quest’anno chiuderà i battenti il 7 marzo. Le maschere protagoniste di questo coloratissimo evento sono quella del Moro, che raffigura il capo dei Saraceni all’epoca dell’invasione in Piemonte, e quella della Bella, icona dell’antica bellezza locale. I due personaggi, accompagnati dalle altre figure iconiche di questo antico evento folkloristico quali Aleramo, la bella Adelasia e i menestrelli, danno vita ad una delle più entusiasmanti rappresentazioni carnevalesche di tutti i tempi. Storia e innovazione si incontrano al Carnevale di Mondovì per dare vita ad una festa ricca di carri, spettacoli, degustazioni e laboratori per bambini che si chiuderà con una meravigliosa cena di gala.

Appuntamenti di Carnevale in Piemonte

Una gita fuori porta è inoltre un’ottima occasione per riscoprire la storia e il folklore in Piemonte durante questo fantastico momento dell’anno. Coloro che avranno la possibilità di allontanarsi dalla provincia di Cuneo potranno seguire tante altre manifestazioni di Carnevale nella regione Piemonte. Tra queste spicca sicuramente il Carnevale di Ivrea che, nato nel medioevo, continua a far divertire con la sua battaglia delle arance. Anche se il momento della battaglia rimane il più atteso e popolare della giornata, il Carnevale di Ivrea è molto altro: gli alti ideali che alimentano l’evento sono infatti riconducibili ad un sentimento di ribellione che, partito da un mugnaio, continua a vivere nel cuore degli abitanti e dei partecipanti.

Un’altra imperdibile festa, la più antica d’Italia, è rappresentata dal Carnevale di Santhià. Questo lungo evento, che inizia il giorno dell’epifania e termina nella giornata del martedì grasso, ripercorre la storia di due contadini ai quali vengono consegnate le chiavi della città per tre giorni. La manifestazione termina in piazza con il Rogo del Babaciu, un pupazzo carnevalesco realizzato in cartapesta.

Carri allegorici, sfilate, degustazioni e veglie sono l’elemento che accomuna tante rappresentazioni piemontesi in questo periodo. Tra le maggiori, sono da citare inoltre il Carnevale di Chivasso, che dal 1951 propone la sua meravigliosa sfilata allegorica per festeggiare il periodo del Carnevale. Tra balli, cene e concerti, i momenti per divertirsi non mancano di certo. Tra i vari festeggiamenti, è inoltre opportuno menzionare il Carnevale di Rocca Grimalda, o la Lachera, che propone una meravigliosa mescolanza di rappresentazioni teatrali, balli ed eventi di diversa natura ispirati ad antichi riti propiziatori primaverili.

Le occasioni di divertimento sono innumerevoli e, grazie alle tante manifestazioni di questo periodo, sarà possibile scegliere l’evento piemontese che più si addice ai gusti di ognuno.