A Genola arriva il teatro dialettale… con il cuore

Il teatro dialettale a Genola oltre a intrattenere e divertire compie una buona azione. Sabato 22 febbraio alle 21 al teatro Bonavia, infatti, andrà in scena la compagnia “Face ‘d Tola” con lo spettacolo “Regal ‘d nosse”, spiritosa commedia dialettale che, in questo caso, contribuirà alla raccolta fondi per il nuovo progetto del gruppo missionario per la mensa francescana dei Frati Cappuccini.

Lo spettacolo vede in scena Daniela Ferrero, Antonella Revello, Stefano Bruno, Marco Cometto, Barbara Rostagno, Mariano Paschero, Giovanni Giuliano e Davide Franco. La regia è di Piero Panero, aiuto regia Maura Lamberti.