Alba, corso Piave si prepara al ritorno del Carnevale: domenica 1° marzo maschere, musica e divertimento per tutti i bimbi

Tutto pronto per uno degli appuntamenti più amati dai bambini, simbolo di allegria e voglia di stare insieme. Il Comitato Albauno che riunisce i commercianti di corso Piave, aderente all’A.C.A., e l’Amministrazione Comunale della Città di Alba, in collaborazione con il Borgo del Fumo e il Comitato di Quartiere Piave, hanno organizzato per domenica 1° marzo 2020 il Carnevale di Borgo Piave, un grande evento di festa che ritorna dopo 20 anni di assenza.



A partire dalle ore 14, il corso si animerà con una grande sfilata delle maschere tradizionali e dei personaggi più amati dai bambini, che potranno divertirsi con i giocolieri e il trucca-bimbi nella strada chiusa al traffico da via padre Girotti a viale Vico. Mentre un punto merenda organizzato dal Borgo del Fumo distribuirà golosità e bevande calde per grandi e piccini.

Dal palco all’altezza di via Pietro Ferrero, Radio Alba trasmetterà l’evento in diretta ed intratterrà i bambini con la baby dance, mentre per i più grandi nella via sfileranno le auto storiche di Automoto story.



Per l’occasione, i bambini delle scuole primarie del Borgo Piave realizzeranno disegni a tema Carnevale, che verranno esposti nelle vetrine dei negozi di corso Piave e che i piccoli artisti potranno visionare con le proprie famiglie mentre ritireranno dai negozianti, aperti per l’occasione, un regalo di coriandoli per allietare la festa.



«Il Piave è quartiere con un grande potenziale – dichiara il vicesindaco di Alba con delega ai Quartieri, Emanuele Bolla - e per questo motivo abbiamo fortemente voluto il ritorno del Carnevale sul corso. Un ringraziamento va ai commercianti di Albauno, al Borgo del Fumo e al comitato di quartiere per il lavoro svolto, così come agli sponsor che hanno voluto appoggiare l'iniziativa».



Alessandro Boffa, presidente del Comitato Albauno – aderente all'Associazione Commercianti Albesi: «Siamo molto soddisfatti dell'ottima sinergia creatasi con l'Amministrazione Comunale, il Comitato di Quartiere Piave e il Borgo del Fumo, per far rinascere un evento importante, che ha una storia e che può tornare ad essere importante per il quartiere e per la città. In più, abbiamo la forte motivazione di creare un momento di aggregazione per le famiglie e di divertimento per i bambini, quindi positivo per tutta la comunità dell'area».



Marita Marolo, presidente del Borgo del Fumo: «Ancora una volta diamo volentieri la nostra adesione ad una bella iniziativa, che possa rendere sempre più vivo il corso. L’unione fa la forza e tutti insieme possiamo realizzare qualcosa di piacevole per grandi e bambini, pur con i mezzi a disposizione. Speriamo nel bel tempo, così che tutte le iniziative e le sorprese in programma possano realizzarsi nel migliore dei modi».



Leopoldo Cane, presidente del Comitato di quartiere: «Siamo più che soddisfatti di aver potuto contribuire ad organizzare una manifestazione così meritevole per i bambini. Dopo tanti anni il carnevale torna in corso Piave e questo ci rende particolarmente orgogliosi».



«Siamo felici di sostenere questo evento che coinvolge i bambini e le loro famiglie – commenta il presidente di Banca d’Alba, Tino Cornaglia -. Il quartiere Piave, dove Banca d’Alba opera con due filiali, merita questa attenzione».



«Vogliamo creare una continuità di eventi che dal Natale, passando per il Carnevale, arrivi alla Festa ‘d Magg - dichiara Elena Giachino, responsabile della Segreteria Generale dell’A.C.A. - per un corso commerciale che merita il massimo impegno da parte di tutti, dove operano negozi belli e qualificati, meritevoli della migliore visibilità possibile. Aspettiamo le famiglie con i bimbi per una piacevole giornata di festa».