Fossano: concerto di pianoforte con gli allievi di Enzo Fornione

Doppio appuntamento a Fossano con la classe di pianoforte di Enzo Fornione che si esibiranno nel salone di palazzo Burgos in via Bava San Paolo 48 alle ore 21 giovedì 20 e venerdì 21 febbraio.

Nella serata di venerdì 21 febbraio gli allievi saranno accompagnati alle percussioni di Paolo Molineri, alla chitarra da Enzo Fornione e al basso da Mattia Biato.

Le due serate sono a ingresso libero.

Enzo Fornione si è diplomato al conservatorio di Torino ed ha studiato jazz e composizione con Palmino Pia. Nel panorama della musica jazz è stato leader del gruppo New Swing Quartet (piano e voce) con il quale ha inciso un cd doppio live e ha vinto il primo premio al Festival di Voghera, oltre ad essere stato ospite su RAI 1 nel programma “Periferie” ed essersi esibito in Italia e Francia. Come Pianista si è esibito in vari concerti in tutta Italia dal Festival Pucciniano di Viareggio, Festival di Natale ad Aosta, Festival Altomonte di Cosenza, istituti musicali, jazz club, teatri, Torino Jazz al Blue Note di Milano.

Con Luca Allievi ha registrato un cd “BREAKnovantaquattro” (Piano/Chitarra), un lavoro di sapore latin jazz con brani originali composti dai due musicisti.

Ha collaborato con gli attori Corrado Vallerotti e Mario Bois presentando uno spettacolo musico/teatrale tratto dal film “Novecento- La leggenda del pianista sull’oceano”. Sempre nell'ambito teatrale nel 2010/11 compone i brani per lo spettacolo "Andy & Norman" della compagnia taetrale Primoatto e Tennesse's Blues con Chiara Rosso e Francesca Monte. Nel 2012 inizia una collaborazione con I “Kachupa” folk band come autore. Nel 2013 è arrangiatore e pianista del CD The Dancer di Giacomo Manfredi e sempre nello stesso anno inizia una collaborazione come pianista con Chiara Rosso incidendo un CD ( H20 ) distribuito, nel mese di gennaio, 2014 dalla Egea per il territorio nazionale.

Nell'autunno del 2014 compone le musiche per un film documentario dal titolo Assolo e nel 2015 è autore delle musiche dello spettacolo teatrale “il Calapranzi” e di un audio libro “nel tempo di un caffè” che vede tra i vari interpreti anche Michele Placido. Nel autunno del 2015 uscirà con il suo ultimo lavoro di PianoSolo “The Orange Side”.