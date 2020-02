Gli scatti di Carla Iacono portano a Cuneo una riflessione sul "velo della discordia": al Museo Diocesano arriva "Re-velation"

Verrà inaugurato venerdì 6 marzo alle 18 una mostra tutta al femminile con i lavori della fotografa Carla Iacono dal titolo Re-velation.

Il Museo Diocesano di Contrada Mondovì a Cuneo ospiterà i suggestivi scatti dell'artista genovese che affronta il delicato tema della manipolazione delle differenze culturali, a partire dalla situazione delle donne musulmane immigrate in Europa. Sul velo delle donne islamiche si discute da sempre; proprio la pluralità di significati attribuibili e il potere evocativo lo hanno trasformato in oggetto emblema di dibattiti sociali, politici, religiosi, culturali, trasformandolo in un “velo della discordia”.

Da un punto di vista formale le composizioni ricordano i dipinti classici, creando una contaminazione simbolica tra cultura Orientale e Occidentale: le immagini richiamano l’iconografia del ritratto occidentale ma i soggetti indossano veli/accessori orientali.

In Re-velation Carla Iacono non prende posizione sull’uso del velo, ma scava nella storia per “rivelare” valori e significati con immagini sincere e raffinate, nel pieno rispetto delle differenze e similitudini tra culture. E se questo stimolerà la discussione sull’argomento con grazia e passione, l’obiettivo sarà raggiunto.

La mostra è inserita nelle iniziative "8 marzo e dintorni" ed è visitabile il venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.

Sabato 7 marzo alle ore 16,30 e domenica 8 marzo alle ore 11,30 e 16,30 su prenotazione sono previste delle visite guidate.

Info e prenotazioni: www.museodiocesanocuneo.it