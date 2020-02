Il campione Nicolò Dutto all'Interno 2 di Saluzzo per la serata d'inizio stagione del Moto Club Saluzzo Nord Ovest

Si terrà questa sera, mercoledì 19 febbraio, la serata d'inizio stagione del Moto Club Saluzzo Nord Ovest. L'appuntamento è alle ore 21 presso l’Interno 2 di via Martiri della Liberazione 2 in Saluzzo.



In seguito al “riposo” stagionale del settore motociclistico, è alle porte un nuovo anno ed il Direttivo, che è già attivo da qualche mese, è trepidante nel voler comunicare gli appuntamenti. Sono confermati gli eventi che hanno riscosso molto interesse nelle passate edizioni, quindi sarà presentato tutto il calendario per l’anno 2020.



La serata prevede oltre ai saluti e ringraziamenti di rito, un ospite d’eccezione: Nicola Dutto, primo pilota paraplegico a partecipare alla Dakar 2019 a terminare l’Africa Eco Race 2020. Nicola ci racconterà la sua storia e descriverà l’avventura in terra africana con il supporto di diversi contributi video.



Durante la serata non mancherà la possibilità di tesserarsi al nostro M.C. ma questa volta con una grande novità. Infatti, da quest’anno con la quota d’iscrizione sarà inclusa la tessera MOTOASI che darà la possibilità di approfittare di sconti su manifestazioni a carattere nazionale e ingressi in pista.