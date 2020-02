Successo per la tradizionale cena a Valloriate, momento clou della "settimana dei ragazzi di Cesare"

Grande festa, ieri sera, nell'ambito della "Settimana bianca dei RAGAZZI DI CESARE", in corso sulle piste di Bagni di Vinadio.

Si tratta della 30^ edizione di questa bellissima iniziativa dedicata all’insegnamento dello sci di fondo alle persone con disabilità. L’evento, come di consueto, è organizzato dall’A.S.D. Valle Stura Sport di Demonte, con la collaborazione del Lions Club Cuneo e della Scuola Sci Valle Stura. L’iniziativa è supportata da contributi del Lions Club Cuneo, Borgo San Dalmazzo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Tutto nacque oltre trent’anni fa, da un’idea del maestro di sci Cesare Picollo: egli fu particolarmente colpito dall’immagine di un disabile che stava imparando a sciare sul Passo Tonale e pensò di trasferire questa esperienza sulle piste di casa. Dall’edizione 2013, dopo la sua scomparsa, l’iniziativa è diventata “La settimana bianca dei ragazzi di Cesare”, per non dimenticare il fondatore.

E non è mancato, ieri sera, presso il Ristorante “Il Fungo Reale” di Valloriate, durante la cena cion 110 invitati, un ricordo speciale di quanto ha fatto per promuovere lo sci proprio tra i ragazzi affetti da disabilità. All'evento partecipano ragazzi provenienti da varie regioni del Nord Italia, dal Veneto alla Lombradia, oltre a tanti ragazzi del Cuneese. 40 in totale, tutti premiati e sicuramente felici della bellissima settimana che stanno vivendo.