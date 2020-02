Tutto pronto per il Carnevale dei bambini di Chiusa Pesio

Gli animatori dell'Oratorio e l'Associazione Famiglie a colori organizzano il Carnevale dei bambini a Chiusa di Pesio.



Il ritrovo è per sabato 22 febbraio alle ore 14 in Piazza Carlo Mauro.

Seguirà la sfilata in maschera per le vie del paese aperta dagli animatori dell'Oratorio che intratterranno grandi e piccini.



A seguire merenda con dolci e bevande e giochi. In primo piano le asssociazioni chiusane: gli Alpini offriranno bevande calde, EquAzione caffè e pop-corn e Famiglie a colori bugie artigianali.



I ragazzi delle scuole medie che hanno partecipato al laboratorio organizzato da Famiglie a Colori realizzeranno divertenti palloncini sagomati per i più piccini.

Sarà possibile sostenere l'associazione e le sue numerose attività rivolte a bambini, ragazzi e le loro famiglie sottoscrivendo tessera annuale di euro 5 o devolvendo il 5x1000 in sede di dichiarazione dei redditi indicando nell'apposito riquadro il cod.fiscale 96085280046.



In caso di maltempo la festa si terrà nei locali dell'oratorio a partire dalle ore 14,30.