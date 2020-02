Asl CN1: sospesi giovedì 27 febbraio i servizi per la prenotazione di prestazioni sanitarie

L’Asl CN1 e l’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo a partire dalle ore 12 di giovedì 27 febbraio i servizi per la prenotazione di prestazioni sanitarie, esami diagnostici e visite specialistiche, anche in libera professione intra moenia, dell'ASL CN1 e dell’Azienda Opsedaliera Santa Croce e Carle, saranno temporaneamente sospesi per consentire il passaggio sulla piattaforma informatica che supporterà a breve il nuovo sistema CUP unico regionale.