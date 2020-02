Elezioni a Nizza: un nuovo sondaggio conferma l’enorme vantaggio di Estrosi. Cala l’estrema destra, salgono gli ecologisti

Come già emerso in quello di fine 2019, del quale Montecarlonews aveva dato conto , Christian Estrosi potrebbe farcela al primo turno.

Da questo “pugno di voti” dipendono, peraltro, molte questioni per nulla secondarie.

Secondo l’Ifop che ha effettuato il sondaggio per conto del quotidiano economico La Tribune, al secondo posto si piazzerebbe Philippe Vardon (Rassemblement National, estrema destra) col 15% dei voti (un calo del 2% rispetto al sondaggio precedente) e al terzo Jean Marc Governatori (lista ecologista) col 13% (più 1%). A seguire, con grande margine di distacco, Mireille Damiano (Viva!, sinistra) e Patrick Allemand (PS - Nice au coeur) col 7 % e Benoît Kandel (Cnip, DLF, destra) al 5 %.

Gli ultimi tre verrebbero esclusi dal ballottaggio (e quindi dalla distribuzione dei seggi, a meno di apparentamenti in quanto al secondo turno le liste vengono “ripresentate”), ma non in caso di vittoria di Estrosi al primo turno.