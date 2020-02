Quando la Sanità incontra i cittadini: ripartiti i “Giovedì della salute”

Ha preso il via il nuovo ciclo di incontri previsto dai “Giovedì della salute”, la bella iniziativa di informazione sanitaria aperta a tutti i cittadini, organizzata dalle associazioni “Amici dell’ospedale di Savigliano” e “Officina delle Idee per il futuro dell’Ospedale civile di Saluzzo”, in collaborazione ovviamente con l’Asl Cn1.

Remigio Galletto e Giovanni Damiano, rispettivamente presidenti delle due associazioni, ne hanno recentemente parlato con il direttore generale della “Cn1”, Salvatore Brugaletta, durante un incontro nel quale è emersa la necessità di promuovere al meglio le varie iniziative.

Dopo la prima serata tenutasi a Revello, focalizzata sull’uso domestico dei fitofarmaci, sono previsti incontri su temi di interesse diffuso ed eterogeneo, dal sistema del numero unico europeo 112 e dell’emergenza sanitaria, alle Dat – le disposizioni anticipate di trattamento – all’intervento di impianto di protesi d’anca, alla gestione dell’ictus e altri temi.

“L’obiettivo – spiega il dg Brugaletta - è quello di informare, per creare consapevolezza delle scelte da parte del cittadino, consentendogli di incontrare i nostri professionisti e comprendere meglio l’organizzazione dei servizi e le risposte che la Sanità locale può offrire in relazione alle diverse patologie. Il territorio ci è vicino, noi contraccambiamo e creiamo sinergie positive. Sono convinto che per andare lontano occorra fare squadra”.

Le due associazioni collaborano strettamente anche tra di loro.

“La nostra è un’associazione collaudata. – dichiara Galletto – Abbiamo raccolto somme importanti con l’obiettivo soprattutto di ammodernare le dotazioni tecnologiche dell’ospedale di Savigliano. Collaboriamo con l’‘Officina delle Idee’ per organizzare iniziative di sensibilizzazione della popolazione, per coinvolgerla nel sostegno all’ospedale”.

“Le realtà saluzzese – aggiunge invece Damiano – è un’area vasta e complessa che fa riferimento all’ospedale civile. Perciò manteniamo alta l’attenzione perché i servizi siano mantenuti e migliorati; spesso ci incontriamo con gli ‘Amici’ di Savigliano per condividere preoccupazioni e proposte, per fare rete e coinvolgere i cittadini nella conoscenza della realtà sanitaria locale.

La Direzione generale dell’Asl è divenuta un interlocutore con cui spesso ci confrontiamo, per mantenere un aggiornamento costante su alcuni progetti strategici che rientrano negli obiettivi approvati anche dalla Regione Piemonte”.

“Il dolore cronico è una malattia che si può trattare” è il tema dell’incontro promosso dalle due associazioni in programma a Savigliano giovedì 27 febbraio, alle ore 20.30, nella Sala del Mutuo Soccorso in piazza Cesare Battisti 8.

L’iniziativa ha il patrocinio del comune di Savigliano e della Lilt.

Interverranno, Lucia Maria Fenoglio già direttore del dipartimento di Emergenza urgenza dell’Asl Cn1, Dario Giaime, responsabile della struttura di Terapia Antalgica dell’ospedale di Savigliano, Maria Teresa Rubiolo, già coordinatrice infermieristica Asl.

Sarà presente all’incontro anche il personale infermieristico dell’ambulatorio di terapia antalgica.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti (info 333.7912114).

Un incontro analogo sarà anche proposto a Saluzzo, giovedì 19 marzo, sempre alle ore 20.30 nella sala Archivio dell’ospedale (al primo piano dell’ala “vecchia”).