Carnevale di Saluzzo, eventi senza sosta da giovedì grasso a martedì grasso

Dopo il successo della grande sfilata con la partecipazione allegra e massiccia di tanti gruppi mascherati a Saluzzo, si entra nella settimana centrale del Carnevale, il 92° della città, il secondo delle Due Province in abbinata con Rivoli.

Mentre la castellana Graziella Toselli, Ciaferlin Aurelio Seimandi, le due Damigelle, i Ciaferlnot e i suonatori, continuano le "visite del sorriso" agli asili, ospedale, case di riposo, il programma propone una grande tradizionale serata danzante di ballo liscio, aperta a tutti, giovedì 20 febbraio dalle 20,30 nella Ca’ d’Ciaferlin ( Antiche Scuderie della ex Caserma Musso) con Aurelio Seimandi e la sua orchestra, in collaborazione con il circolo Famija Saluseisa. Ingresso libero .

Domenica 23 febbraio va in scena per le strade di Saluzzo, il terzo Carnevale degli oratori della Diocesi di Saluzzo. Un’ idea nata nel 2018 dalla collaborazione con Don Marco Casalis che ha saputo riunire, quest’anno in parata, sette gruppi di oratori diversi: Moretta, Faule e Polonghera con “Bee With Is”; Verzuolo con “Ala din don dan…a Verzuolo arriva il Sultan”; Paesana con “Il Sogno indiano”; Sampeyre con “Legolando”; Saluzzo , Oratorio Don Bosco con “Circondiamoci di Gioia”; Costigliole con “Costigliolimpo”; Tarantasca con “Tarantasca nel Mondo”.

“Un Carnevale dei bambini perché siano loro a ritornare protagonisti, mascherandosi e partecipando alla festa di piazza” sottolineano dalla Fondazione Bertoni organizzatore dell’evento.

A Rivoli in concomitanza la sfilata dei 7 carri, che sono stati in sfilata a Saluzzo domenica scorsa e la premiazione del vincitore del Carnevale delle 2 Province.

Ma prima, un sabato da partecipare, a partire da un rito che va consolidandosi: la colazione di Ciaferlin: sabato 22 febbraio in piazza Cavour dalle 9 una mattina con le maschere della città, una colazione con i prodotti del mercato della terra, formaggi, salumi e pane casereccio.

Alle ore 16.30 si svela “Coriandoli di frutta”: la giuria valuterà gli elaborati inviati dalle Scuole saluzzesi.

La Fondazione Amleto Bertoni rilancia poi le serate musicali. Al Pala CRS arriva il gruppo di Radio Number One capitanato da Marco Marzi e Marco Skarica. Ingresso 5 euro, dj set e servizio bar e guardaroba all’interno.

Infine martedì 25 febbraio, martedì Grasso, la festa si chiude al Pala CRS con il ballo dei bambini e l’ultima giornata in compagnia di Castellana e Ciaferlin. Marco Marzi e il suo staff, le maschere ospiti, i bambini sempre protagonisti della festa più divertente dell’anno.

Non mancheranno le visite firmate CoopCulture!

Il calendario

Giovedì 20 febbraio: Ca’ d’Ciaferlin - Antiche Scuderie FAB – dalle ore 20.30 Serata Danzante con Aurelio Seimandi e la sua orchestra in collaborazione con il circolo Famija Saluseisa. Ingresso libero.

Sabato 22 febbraio

Piazza Cavour Ala di ferro: dalle ore 9 Mercato e colazione di Ciaferlin. Una mattina con le maschere della Città, una colazione con i prodotti del mercato della terra, formaggi, salumi e pane casereccio.

Ore 16,30 in via Gualtieri la giuria valuterà gli elaborati esposti nel punto vendita Girotondo/La Lucerna di Via Gualtieri. Seguirà un momento di festa e merenda con i commercianti della via.

Dalle 20,30 al Pala CRS - Foro Boario, via Don Soleri, veglione di Carnevale, Dj set con Marco Marzi e Marco Skarica – servizio bar e guardaroba. Ingresso 5 euro.

Domenica 23 febbraio ore 11 / Luogo ritrovo Castiglia

Svaghi, divertimenti e grandi eventi nella Saluzzo di un tempo. Nella seconda domenica di sfilata dei carri del Carnevale saluzzese, il filo conduttore della visita tematica proposta da CoopCulture saranno i festeggiamenti, il tempo libero e i divertimenti del passato. Un particolare approfondimento sui festeggiamenti del Carnevale saluzzese di un tempo avverrà nell' Archivio Storico del Comune di Saluzzo con la visione e descrizione dei tanti documenti conservati: le lettere, le fotografie, i progetti di carri e di cortei, i manifesti e gli articoli.

L’iniziativa prevede l’apertura straordinaria del Museo della Civiltà Cavalleresca.

Costo: 5 euro a partecipante, under 12 gratuito. Prenotazioni e informazioni: prenotazione (obbligatoria) n. verde 800392789 email: saluzzo@coopculture.it

Domenica 23 febbraio

Ala di ferro di piazza Cavour e centro cittadino, con partenza da piazza Garibaldi

“Il Carnevale delle 2 Province”, Terzo carnevale degli Oratori della diocesi di Saluzzo

Dalle 12 Distribuzione Polenta – Ala di Ferro. Dalle 14.30 Sfilata terzo carnevale degli Oratori della diocesi di Saluzzo

Premio al miglior Oratorio in gara e il Premio Speciale Coldiretti Giovani Impresa, premio per la miglior valorizzazione del frutto

Martedì 25 febbraio

Saluzzo, Pala CRS - Foro Boario, via Don Soleri

Dalle ore 15.00 Ballo dei bambini con Marco Marzi e Marco Skarica - Merenda offerta dalle panetterie della città.

Proclamazione vincitori concorso CORIANDOLI DI FRUTTA. Lunapark in piazza XX settembre, martedì 25 febbraio “vieni in giostra con solo 1 euro."