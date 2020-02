Alunni dell Scuola Forestale di Ormea incontreranno i ragazzi del Parlamento Europeo Giovani

Gli studenti delle classi V e una selezione delle classi IV dell’Istituto “G. Baruffi” - Scuola Forestale di Ormea - avranno l’opportunità di incontrare i ragazzi del Parlamento Europeo Giovani che illustreranno loro la storia e le istituzioni europee il prossimo 5 marzo 2020.

PEG (Parlamento Europeo Giovani), è un’associazione internazionale giovanile, che ha attivato il progetto “Understanding Europe”, sperimentato dapprima in Germania e poi diffuso in una decina di Paesi che coinvolge 5900 giovani che hanno deciso di prendere parte all’attività. Si tratta di un gruppo di ragazzi che, a seguito di adeguata formazione da parte dell’Associazione Parlamento Europe Giovani, offre un corso sulla conoscenza base dell’Unione Europa da un punto di vista storico, di conoscenza delle Istituzioni europee e sulle politiche europee attraverso metodi di educazione non formale (https://eypitaly.org/). Non si tratterà infatti di una lezione frontale, ma di attività collaborative per cui gli allievi verranno suddivisi in gruppi.





A seguire, nella seconda parte dell’incontro, sarà coinvolto il Centro Europe Direct - Cuneo Piemonte area sud ovest- che illustrerà agli studenti le opportunità offerte dall’Unione Europea in ambito di mobilità internazionale giovanile: Servizio Volontario Europeo, Corpi Europei di Solidarietà ed altro….

Verrà inoltre proposto agli allievi di candidarsi a ricoprire la funzione di "antenne" della Unione Europea per rispondere a esigenze informative dei loro coetanei in merito alle tematiche trattate e a seguito di un affiancamento con esperti.

Questo importante incontro di sensibilizzazione alla cittadinanza europea si realizzerà grazie alla sensibilità e disponibilità della Dirigente Mara Ferrero e grazie all’Accordo firmato tra il Centro Europe Direct e l’ANPAL servizi che, tramite la Tutor Laura Moglia, realizza attività di supporto all’Istituto “G. Baruffi” con l’obiettivo di sviluppare il ruolo delle scuole secondarie superiori nella qualificazione di azioni di accompagnamento alle transizioni formative e lavorative degli studenti, anche attraverso la costruzione ed il consolidamento di relazioni locali e internazionali.

“L'iniziativa si colloca in un ampio e significativo percorso di orientamento post diploma, in cui scuola e mondo del lavoro dialogano costruttivamente, attraverso una sinergia di intenti e di obiettivi che, già tra le mura scolastiche, sono fondamentali per il futuro lavorativo dei nostri studenti” commenta il Dirigente Scolastico Mara Ferrero.