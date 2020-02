Due coppie di Venasca al “Gran Ballo d’inverno”

Venerdì 14 febbraio due coppie di Venasca accompagnate dal sindaco Silvano Dovetta e dall’assessore Francesco Di Manso si sono ritrovate nella splendida cornice della Sala Viglione di Palazzo Lascaris a Torino per partecipare al “Gran Ballo d’inverno”, organizzato nell’ambito delle celebrazioni del 50° anniversario della nascita della Regione Piemonte e riservato alle coppie che si sono sposate nel 1970.

Buona la partecipazione alla serata con circa 70 coppie residenti in Piemonte intervenute per celebrare nel giorno della festa degli innamorati il loro prossimo traguardo delle nozze d’oro.

Ad accogliere le coppie, sulle note dell’orchestra “Mario Actis e Les Amis” oltre al Presidente del Consiglio della Regione Stefano Allasia anche l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano ed altri consiglieri Regionali che hanno omaggiato le coppie di una pergamena d’auguri per il loro traguardo.

“Una serata molto piacevole – ha dichiarato il sindaco – organizzata in una location che ci ha riportati indietro nel tempo immaginando quegli anni alla fine del ‘700 quando a Palazzo Lascaris si tenevano sontuose feste e romantici balli. Sono stato contento di aver accompagnato due coppie venaschesi che si sono sposate 50 anni fa condividendo con loro questo bel traguardo in una serata molto suggestiva.

Luisa Lavalle e Andrea Brizio, Laura Bastonero e Giuseppe Bonamico, le coppie di Venasca che hanno partecipato all’evento, hanno commentato: “Abbiamo apprezzato molto questa serata organizzata dalla Presidenza del Consiglio Regionale che ci ha dato modo di vivere questo gran ballo d’inverno in una location come il palazzo regionale. E’ stato emozionante trovare le nostre foto del giorno del matrimonio sui tableaux mariage in mezzo a quelle di altri sposi. Cogliamo l’occasione per ringraziare vivamente il sindaco e l’assessore di Venasca per aver scelto di trascorrere questa bella serata insieme con noi”.