Arriva l'ufficialità dalla Regione, Piermario Giordano è il nuovo presidente per la gestione del Parco Alpi Marittime

Arriva l'ufficialità dalla Regione sulla nomina di Piermario Giordano a presidente del consiglio di gestione del Parco Alpi Marittime. Lo fa sapere la stessa Regione tramite una nota.



A fianco di Piermario Giordano il consiglio sarà composto da Andrea Bodino, Federico Lemuth, Massimiliano Fantino (in rappresentanza del Comune di Entracque), Valeria Marrone (per il Comune di Valdieri), Franco Parola (per le associazioni agricole) e Armando Paolo Erbì (per le associazioni ambientaliste).