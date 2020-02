Bra, una quercia nel giardino delle scuole ricorderà il compianto professor Poli

Venerdì 28 febbraio, alle ore 11, nel giardino della Scuola media "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di via Edoardo Brizio a Bra, sarà piantata una quercia in ricordo di Marco Poli, storico insegnante di matematica e scienze del corso "A", scomparso prematuramente nel 2016 a soli 65 anni.



Ai piedi dell'albero, una targa commemorativa ricorderà la cara figura dell'insegnante per volontà di ex alunni, colleghi e amici che conservano un indelebile ricordo professionale e umano di Marco Poli che, oltre a essere insegnante, ha dedicato gran parte della sua vita a iniziative di volontariato e solidarietà, sia in ambito sociale, in particolare impegnandosi con i ragazzi disabili, che nel campo dell'animalismo ricoprendo importanti incarichi prima nella Lega Nazionale per la Difesa del Cane e poi nell'Enpa.



Autore, insieme a Elio Ambrogio, del libro "Care Bestie Scusate Per capire, per rispettare, per imparare a difendere gli animali ", edito da Longanesi, Marco Poli è stato tra i promotori del Progetto "Scuola Aperta" con il quartiere Madonna Fiori e, insieme ai colleghi, di numerose piccole e grandi iniziative di valorizzazione del polo scolastico di via Brizio. In classe, con stile dissacrante, ha insegnato a generazioni di studenti ad amare le scienze e la matematica, ma anche a perseguire con determinazione gli obiettivi individuali e collettivi, a collaborare con tutti per raggiungere i risultati propri e di gruppo.



L'iniziativa vuol essere un omaggio, una dimostrazione di riconoscenza, di affetto e profonda stima da parte di chi l'ha conosciuto e una testimonianza per tutti gli altri giovani che frequentano e frequenteranno quelle stesse aule.

Durante la piccola cerimonia per la messa a dimora dell'albero saranno condivisi pensieri e ricordi legati alla figura di Poli. Tutti coloro che lo desiderano sono invitati a partecipare.