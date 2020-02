L’associazione Ristoranti della Tavolozza protagonista al V° Festival del Giornalismo Alimentare di Torino: incontri ed un menù con i fiori eduli le proposte del ponente ligure

Partirà oggi al Centro Congressi del Lingotto, la quinta edizione del Festival Nazionale del Giornalismo Alimentare, che per tre giorni vedrà confrontarsi circa 170 esperti fra giornalisti, istituzioni, imprenditori, foodblogger, influencer, professionisti della sicurezza alimentare, chef e rappresentanti del mondo associazionistico. La Liguria, regione ospite del festival, sarà grande protagonista con la presenza di alcuni rappresentanti in diversi incontri e con un menù dedicato alla cucina con i fiori.

Claudio Porchia, giornalista del gruppo Morenews e presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza parteciperà giovedì mattina all’incontro dal titolo “SONO UN PROFESSIONISTA E RACCONTO IL FOOD: esperienze e progetti dalla Rete del Festival del Giornalismo Alimentare” moderato da Enzo Radunanza della Gazzetta del Gusto

Nel corso del suo intervento Porchia parlerà della nuova guida dei ristoranti della Tavolozza che sarà presentata a Sanremo al Teatro del casinò il prossimo 10 marzo. Una guida che contiene indirizzi di ristoranti selezionati in base all’adozione del decalogo dell’accoglienza predisposto dall’associazione. Ma si parlerà anche di come si può comunicare il cibo, anche attraverso i format delle cene a tema preparate dal gruppo Morenews, come “Mangiare i fiori”, “A tavola con Leonardo”, “Convivio Rossiniano” e “Cena Artusiana”, che sono dopo il grande successo dello scorso anno saranno riproposti ancora in tutte le province coperte dalla rete dei quotidiani online del gruppo. Il Festival del giornalismo alimentare rappresenta anche un’ottima occasione per promuovere il “Festival della cucina con i fiori” che si terrà a Sanremo dal 9 all’11 marzo nell’ambito della manifestazione Villa Ormond in fiore.

Domani sarà presente al festival Gianni Berrino, Assessore al turismo Regione Liguria che parteciperà al seminario “PROMUOVERE LA LIGURIA DEL CIBO: raccontare una terra ricca di eccellenze”. Sempre nella stessa giornata ai giornalisti partecipanti agli incontri sarà offerto un menù originale, colorato e profumato a base di fiori. "I fiori nel piatto" questo il nome della proposta gastronomica firmata dagli chef Roxana Rondan e Gianfranco Calidonna, con la partecipazione dello chef Paola Chiolini del ristorante Balena Bianca di Vallecrosia (IM). Si partirà con gli assaggi a cura di Fiori di Hortives, per proseguire con piatti cucinati con i fiori forniti dalla azienda Ravera Bio di Albenga. Dessert vari e deliziosi con le dolcezze della Biscotteria Gibelli di Vallecrosia (IM) ed i Grissini dolci e “Belinetti” alla cipolla egiziana a cura di Panetteria Fratelli Lia di Camporosso (IM) e azienda Eredi DAMELE Antonio di Camporosso (IM).

È possibile accreditarsi online al sito www.festivalgiornalismoalimentare.it/accredito/ e seguire nelle dirette sui social le principali iniziative.