Martedì 25 febbraio consegna della targa della Città alla Filodrammatica Buschese

Avverrà nella serata di martedì 25 febbraio, e non come previsto in un primo tempo di venerdì 21 febbraio, la consegna da parte del sindaco Marco Gallo di una targa alla Filodrammatica Buschese “Ël Ciochè” nelle mani del suo fondatore, il regista prim'attore Giangi Giordano, in occasione dei 50 anni di attività dell'associazione culturale svolta in favore della comunità locale.



La compagnia festeggerà il suo mezzo secolo sempre sul palco e dal vivo venerdì 21, lunedì 24 e martedì 25 febbraio alle ore 21 nel ”suo” cinema-teatro Lux con la commedia in due atti in piemontese “Quand che ‘l servel va a rabel” di Tremagi (biglietti in prevendita nel negozio Ottica Buschese, via Cadorna 25), adattamento di Gianni, regia di Gianni e Giangi.



Nella serata di martedì, il sindaco Marco Gallo consegnerà al glorioso sodalizio un targa in segno di riconoscenza per l’attività culturale svolta in favore della comunità locale in tutti questi anni.