Piscina comunale di Mondovì: oggi la consegna dei lavori

Giovedì 20 febbraio è una data clou nella storia recente della piscina comunale di Mondovì: avviene quest'oggi, infatti, la consegna dei lavori di riqualificazione e adeguamento dei locali annunciata ormai da mesi.

Come spiegato nel corso dell'ultimo Consiglio comunale, il cantiere dovrebbe essere chiuso entro il 31 ottobre, nel pieno rispetto delle tempistiche di riapertura all'utenza descritte originariamente (metà 2021), che, a questo punto, potrebbero risultare sensibilmente accorciate.

Intanto, prosegue incessante l'opera dei sindacati per promuovere la riassunzione dei 25 lavoratori dello Sporting Club Verona (ex gestore); già in autunno era stato raggiunto un accordo con l'amministrazione comunale, che aveva manifestato il proprio impegno a inserire nel nuovo bando di gara per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo una specifica clausola, nel pieno rispetto dei contratti nazionali.