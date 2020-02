Roberto Botta succede a Maria Teresa Sora alla Presidenza della Croce rossa Savigliano

Il seggio in Croce rossa a Savigliano

Dopo il mandato di quattro anni, Maria Teresa Sora cede il testimone della Presidenza della Croce rossa di Savigliano al suo successore, Roberto Botta.

La Sora, nelle settimane prima delle elezioni del 16 febbraio, aveva manifestato l’intenzione di non più candidarsi alla Presidenza dell’Associazione. I volontari della CRI saviglianese hanno composto una lista unica per il nuovo direttivo, guidata per l’appunto da Botta.

Con lui risultano eletti i consiglieri Oreste Castelli, Paolo Gaviglio, Concetta Tuninetti e il consigliere giovane Andrea Testa.