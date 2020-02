Trasportare un obice “appeso” a un elicottero: gli artiglieri del Primo Reggimento di Fossano si esercitano a Venaria

Trasportare un obice 105/14, in dotazione all’Esercito italiano, "appeso" ad un elicottero.

Gli artiglieri del Primo Reggimento artiglieria terrestre di Fossano, hanno svolto nei giorni scorsi, presso la sede del 34esimo Gruppo Squadroni dell’Aviazione dell’Esercito “Toro”, l’addestramento per l’elitrasporto del pezzo di artiglieria.

Le squadre del reggimento si sono esercitate con indosso il completo assetto operativo, riproducendo così uno scenario quanto più simile alla realtà. Sono state provate le complesse e delicate procedure di elitrasporto, a partire dalla coordinazione e gestione dell’avvicinamento dei velivoli e poi il successivo aggancio e trasporto in sicurezza dell’obice.

Questo tipo di operazioni non sono nuove per gli artiglieri della Brigata Alpina “Taurinense”, che fanno della flessibilità di impiego e della velocità di dispiegamento il proprio punto di forza.

Il Primo Reggimento opera infatti su tre differenti linee di artiglieria, due delle quali elitrasportabili.

Accanto all’obice FH70, sistema d’arma di lunga gittata, impiegabile in contesti differenti da quelli montani, e al mortaio Thompson da 120mm, è stato recentemente reintrodotto in servizio l’obice da 105/14, in grado garantire le caratteristiche di flessibilità e maneggevolezza tipiche delle Truppe Alpine.

Il 105/14 sarà protagonista dell’esercitazione “Volpe Bianca”, in programma dal 9 al 12 marzo nelle vallate olimpiche dell’Alta Val di Susa nell’ambito dei Campionati Sciistici delle Truppe Alpine.