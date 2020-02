Al via la stagione 2020 della colonia marina di Bra a Laigueglia

L’estate sembra ancora lontana ma la Colonia Marina di Bra in Laigueglia è in pieno fermento con migliorie ed adeguamenti per poter accogliere i clienti questa estate.

La Cooperativa Progetto Emmaus la scorsa settimana, nella serata di martedì 18 febbraio, ha incontrato i capigruppo del Consiglio Comunale di Bra presentando loro la verifica della stagione appena conclusa e le idee per la stagione 2020: partenza da Pasqua ed ospitalità ininterrotta almeno fino alla fine di settembre.

Una casa al mare per una vacanza a misura di tutti, grandi e bambini, famiglie, gruppi di giovani, anziani. Non solo: l’idea è quella di interagire attivamente con il territorio offrendo, così come già nel corso del 2019, opportunità alle aziende per i propri dipendenti, a percorsi formativi, coinvolgendo anche associazioni, scuole e gruppi di diversi ambiti e promuovere settimane a tema.

La Colonia 2020 avrà nei mesi una sua stagionalità di massima per diverse tipologie di clienti: aprile e maggio per gli sportivi, i gruppi parrocchiali e le terze medie, giugno per i gruppi legati al mondo della disabilità, la settimana di estate ragazzi, luglio ed agosto per le famiglie dei braidesi, settembre aperto a tutti per un fine stagione che ci auguriamo ancora soleggiato come nel 2019.

Per i ponti da Pasqua in avanti speciali offerte che verranno dettagliate in sede di prenotazione.

Le tariffe sono quelle dello scorso anno, sia come tipologia di sistemazione che come prezzi. La spiaggia privata sarà a disposizione dei clienti con l’attrezzatura e il servizio di sorveglianza bagnanti, dal primo giugno e per tutta la stagione balneare.

Le tariffe si possono già consultare sul sito della Colonia, www.casavacanzelaigueglia.com

Le prenotazioni per la stagione estiva (giugno/settembre) si apriranno sabato 29 febbraio 2020 con la consueta prelazione per i cittadini braidesi. L'appuntamento è dalle 8,30 alle 13 presso la sala conferenze del Centro Polifunzionale "G. Arpino" di Bra. La prenotazione comporta la compilazione di un modulo, il versamento di una caparra di 100 euro, anche con il bancomat, ed il ritiro del Regolamento della Colonia Marina di Bra. Un secondo momento è previsto la settimana successiva, martedì 3 marzo dalle ore 14 alle ore 18 sempre presso il Centro Polifunzionale “G. Arpino” di Bra.

Vi aspettiamo numerosi.

Dopo questi due momenti dedicati, le prenotazioni si apriranno a tutti e saranno possibili chiamando il numero 329.9555874, oppure scrivendo all’indirizzo email info@casavacanzelaigueglia.com.

Per informazioni:

info@casavacanzelaigueglia.com; cell.: 329.9555874 (dalle 10 alle 16); sito www.casavacanzelaigueglia.com