Bimba inglese di otto anni cade sulle piste di Limone: elitrasportata al Regina Margherita

Incidente sulle piste della Riserva Bianca, a Limone Piemonte, nel pomeriggio di oggi 20 febbraio.

Una bambina di otto anni, di nazionalità inglese, è rimasta coinvolta in una brutta caduta mentre sciava. Stava andando a prendere lo skilift quando, in maniera autonoma, è caduta battendo la testa.

Sul posto sono intervenuti la polizia e i carabinieri in servizio sulle piste ed è stato fatto arrivare l'elicottero del 118, che ha provveduto a trasportare la bimba al Regina Margherita di Torino, dove è arrivata in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.