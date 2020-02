Cuneo, incidente in via Bisalta: coinvolte due automobili

Incidente stradale, nella mattinata di oggi (giovedì 20 febbraio), in via Bisalta a Cuneo.



Coinvolte due automobili, scontratesi per cause ancora da determinare nei pressi del distributore della Total Erg. Uno dei due mezzi si è, a seguito dell'impatto, schiantato contro il muro esterno di un'abitazione.



Sul posto la Polizia stradale.