In via di spegnimento l'incendio boschivo di Envie: pompieri e Aib hanno la meglio sulle fiamme

Giungono buone notizie dal fronte dell'incendio boschivo sviluppatosi questo pomeriggio a Envie.



Le fiamme hanno interessato un'area boschiva a monte del paese, fortunatamente non troppo vicino a nuclei abitativi. Scattato l'allarme, sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Barge e Saluzzo, insieme agli uomini Aib di Bagnolo Piemonte e Paesana.



Per avere la meglio sulle fiamme fondamentale é stato il supporto della flotta antincendio aerea. Sono intervenuti due elicotteri, uno del sistema antincendio regionale e un “Erickson” decollato da Levaldigi. I due mezzi aerei, con decine di rotazioni, hanno gettato sul fronte di fuoco ettolitri d'acqua.



Dal comando provinciale dei pompieri di corso De Gasperi a Cuneo é stato disposto anche l'invio di un direttore delle operazioni di spegnimento (DOS), che ha coordinato l’opera delle squadre a terra e, soprattutto, i voli degli elicotteri, fatti intervenire prima che calasse il buio, condizione che impedisce a questi mezzi di volare.



Al momento la situazione risulta essere ampiamente sotto controllo: il rogo é stato contenuto ed in via di spegnimento.



Impossibile per ora determinare l'entità della superficie interessata dall'incendio.



Una volta spente del tutto le fiamme inizieranno le lunghe operazioni di bonifica, per evitare la riaccensione di nuovi focolai.