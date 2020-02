Peveragno: tentata rapina in villa nella notte tra martedì e mercoledì

Se ne è andato senza trafugare nulla l'uomo che - nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio - ha fatto irruzione con l'inganno in una villa isolata alla periferia del territorio comunale di Peveragno.



Al momento dell'irruzione, in casa, era presente soltanto l'anziana padrona di casa; l'uomo si sarebbe presentato alla porta e avrebbe raccontato di essere un conoscente del marito, coinvolto in un grave incidente stradale: una volta fattosi aprire dalla signora, poi, si è coperto il volto e l'ha chiusa in uno sgabuzzino e legata.



Nonostante fosse alla ricerca di una grossa somma di denaro il rapinatore ha lasciato la villa in auto dopo averla rovistata, e senza prendere nulla.



A dare l'allarme - e a liberare la donna - il marito, una volta tornato a casa. I carabinieri di Cuneo sono attualmente impegnati nelle indagini.