Alba, ragazza investita in corso Piave. Ricoverata al San Lazzaro in condizioni serie

Sono serie le condizioni della giovane, classe 2001, residente ad Alba, vittima dell’investimento verificatosi poco dopo le 8 di oggi, giovedì 20 febbraio, lungo corso Piave, all’altezza della concessionaria Spazio.

Per ragioni in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (sul posto sono in corso i rilievi da parte della Polizia Municipale), la giovane è stata travolta da un’utilitaria condotta da un uomo, anch'egli residente ad Alba, di circa 65 anni.

La ragazza è stata soccorsa dagli operatori dell’emergenza sanitaria 118, giunti sul posto insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento, e condotta al Pronto Soccorso dell’ospedale "San Lazzaro" in condizioni giudicate serie a causa del politrauma subito.